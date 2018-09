Wenn Sie uns per WhatsApp schreiben, wird dabei Ihre Telefonnummer übermittelt. Diese wird auf gesicherten Servern des Bayerischen Rundfunks gespeichert, nicht an Dritte weitergegeben und nach Abschluss des Projekts gelöscht. Sie werden auch nicht im offenen Datensatz enthalten sein. Die Datenschutzerklärung des Bayerischen Rundfunks finden Sie hier.

Bitte beachten Sie auch die AGB von WhatsApp und Telegram: Wenn Sie diese Messenger auf Ihrem Handy installieren und nutzen, stimmen Sie den Allgemeinen Geschäftsbedingungen der Anbieter zu. Diese beinhalten unter anderem, dass Sie dem jeweiligen Unternehmen erlauben, auf Ihre Telefonnummer und die auf dem Telefon gespeicherten Kontakte zuzugreifen.

Beim Hochladen eines Bildes wird nur Ihr Bild und der Standort gespeichert. Metadaten (welche Kamera, Ausrichtung, ...) aus Ihrem Bild werden entfernt.

Teilnahmebedingungen

Mit dem Hochladen ("Upload") Ihres Fotos erklären Sie sich damit einverstanden, dass der Bayerische Rundfunk (BR) Ihr Foto auf verschiedensten Ausspielwegen nutzen darf, z.B. in seinen Online-Angeboten (br.de, br24.de, etc.), aber auch auf Drittplattformen (z.B. YouTube, facebook) sowie für Rundfunk- und Vorführungszwecke. Sie sichern uns zu, dass Sie nur solche Inhalte hochladen, für die Sie über die erforderlichen Urheber- und Leistungsschutz- sowie sonstigen Rechte verfügen. Sie räumen dem BR mit dem Hochladen Ihres Fotos kostenfrei ein exklusives, räumlich, zeitlich und inhaltlich unbeschränktes Recht ein, den Inhalt beliebig oft, im Ganzen, in Teilen und/oder Ausschnitten zu nutzen und/oder nutzen zu lassen. Dies umfasst ggf. auch eine Bearbeitung und/oder Kürzung des hochgeladenen Materials. Eine Pflicht zur Nutzung des hochgeladenen Materials durch den BR besteht nicht.