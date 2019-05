Schätzen Sie: Wie hoch ist der Anteil der EU-Bürger, die dem Europäischen Parlament vertrauen? Ergebnis anzeigen Seit 1973 gibt die Europäische Kommission die Meinungsumfrage Eurobarometer in Auftrag. Eine der Fragen ist, ob die Bürger dem Europäischen Parlament vertrauen. Die Befragten des EU-Beitrittskandidaten Albanien haben dieser Frage 2018 besonders häufig zugestimmt. Dort vertrauen 78 % dem EU-Parlament. In der gesamten EU ist dies nur bei 48 % der Befragten der Fall (Deutschland 60 %).

Sortieren Sie: Auf welche Aufgaben sollte sich die EU nach Meinung der EU-Bürger fokussieren? Ergebnis anzeigen Nach einer Umfrage der Bertelsmann Stiftung halten die EU-Bürger den Schutz der Bürgerrechte für die wichtigste Aufgabe der EU. Auf Ebene der Mitgliedsstaaten gibt es jedoch Unterschiede: So wollen die deutschen Befragten, dass sich die EU in erster Linie dem Kampf gegen den Klimawandel widmet. Für die Franzosen ist der Terrorismus das drängendste Problem.

Zeichnen Sie: Wie hat sich der Frauenanteil im Europäischen Parlament entwickelt? Ergebnis anzeigen Der Frauenanteil im EU-Parlament steigt seit der ersten Wahl im Jahr 1979 kontinuierlich an, zuletzt betrug er 36 %. Zum Vergleich: Im Deutschen Bundestag ist der Frauenanteil bei der letzten Wahl wieder gesunken – von 36 % auf 31 %. Spitzenreiter in der EU ist das spanische Parlament mit einem Frauenanteil von 47 %.

Welches EU-Land hat die jüngste Bevölkerung? Ergebnis anzeigen Die Deutschen sind alt, das ist bekannt. Aber auch das früher als kinderreich geltende Italien hat mittlerweile eine der niedrigsten Geburtenraten in Europa und das gleiche durchschnittliche Lebensalter (Median) wie die Deutschen. Nur die Iren (36,9), Zyprioten (37,4), Luxemburger (39,4) und Slowaken (39,8) haben ein Durchschnittsalter von unter 40 Jahren.

Sortieren Sie: In welchen Ländern ist die Jugendarbeitslosigkeit am höchsten? Ergebnis anzeigen Zur Zeit der Finanzkrise demonstrierten griechische Jugendliche gegen die Chancenlosigkeit von Berufsanfängern auf dem Arbeitsmarkt. Auch knapp zehn Jahre später ist die Jugendarbeitslosigkeit in Griechenland am höchsten. In Deutschland sind nur 6 % der Jugendlichen ohne Arbeit – Bestwert in der EU.

Zeichnen Sie die Linie: Wie hat sich der Anteil der populistischen Parteien im Europaparlament entwickelt? Ergebnis anzeigen Populistische Parteien gewannen bei der vergangenen Wahl 2014 an Einfluss. Über die Definition von Populismus wird in der Wissenschaft kontrovers diskutiert. Diese Auswertung basiert auf der Klassifizierung des internationalen Forschungsprojekts PopuList. Hierfür wurde die Definition des renommierten Politologen und Populismus-Experten Cas Mudde (2004) herangezogen.

Welches EU-Land hat den höchsten Ausländeranteil? Ergebnis anzeigen Fast die Hälfte der Luxemburger sind Ausländer. Drei offizielle Amtssprachen, Luxemburgisch, Französisch und Deutsch, werden hier gesprochen. Die größte ausländische Gruppe in Luxemburg sind die Portugiesen, sie stellen über 16 % der Gesamtbevölkerung. In Polen und Rumänien ist die Ausländerquote mit unter 1 % EU-weit am niedrigsten.

Zeichnen Sie die Linie: Wie haben sich die Asylbewerberzahlen in der EU entwickelt? Ergebnis anzeigen Der Krieg in Syrien und die unsichere Lage in vielen anderen Ländern spiegeln sich in der Zahl der Menschen wieder, die in einem EU-Staat einen Asylantrag gestellt haben. Im Jahr 2018 gab es zwischen den EU-Ländern große Unterschiede: Im Jahr 2018 wurden in Deutschland 184.180 Asylbewerber registriert, in Frankreich 120.425 und in Estland 95.

Schätzen Sie: Wie viel trägt Deutschland zu Warenexporten der EU in Drittländer bei? Ergebnis anzeigen Deutschlands Anteil an EU-Warenexporten in Drittländer beträgt 28 % – einsame Spitze. Die anderen 27 Mitgliedsländer der EU folgen mit großem Abstand. Auf Platz zwei liegt das Vereinigte Königreich mit 11 %. Auch bei Exporten in andere EU-Staaten führt Deutschland mit 22 % die Statistik an.