An dieser Stelle ist nicht mal ein Zehntel dieser Datenschutzerklärung geschafft. Es sind vor allem Sätze mit vielen mehrsilbigen Wörtern, die Texte anspruchsvoll machen. BR Data hat die Datenschutzerklärung mit einem Klassiker der deutschen Literatur verglichen: „Der Tod in Venedig“ von Thomas Mann. Ein Werk, das bekannt ist für seine gehobene, anspruchsvolle Sprache. Die folgende Satzpyramide zeigt das Ergebnis:

Datenschutzerklärung und Der Tod in Venedig im Vergleich

In der Novelle „Der Tod in Venedig“ ist in vielen Sätzen kein oder nur ein Wort mehrsilbig, im Schnitt sind 5 Wörter pro Satz kompliziert. In der Datenschutzerklärung liegt der Schnitt bei 8,4 komplizierten Wörtern pro Satz. Sogar Sätze mit mehr als 15 komplizierten Wörtern sind keine Ausnahme.

13 Datenschutzerklärungen in der Analyse

Wissenschaftler an der Universität Regensburg haben ein Textanalyse-Programm entwickelt, um die Schwierigkeit von Schullektüre zu untersuchen. Es zählt die mehrsilbigen Wörter pro Satz und errechnet daraus die Textschwierigkeit. BR Data hat die Datenschutzerklärungen häufig genutzter Online-Dienste mit diesem Programm auf Verständlichkeit und Lesedauer untersucht und verglichen.

Das Ergebnis: Obwohl laut gesetzlichen Bestimmungen schon Kinder und Jugendliche einige Dienste nutzen dürfen (teils mit Einwilligung der Eltern), ist kaum eine der untersuchten Datenschutzerklärungen für diese Altersgruppe verständlich.

Besonders gravierend ist die Diskrepanz bei den Datenschutzerklärungen von Twitter, Instagram und Facebook: Kinder ab 13 Jahren dürfen diese Dienste bereits nutzen, die Datenschutztexte sind laut der Analyse nicht einmal für 18-Jährige verständlich. Und: Alle untersuchten Datenschutzerklärungen sind schwieriger als Thomas Manns „Der Tod in Venedig“.

Ausdauer ist gefragt

Die Analyse zeigt noch ein zweites Problem auf: Nicht nur die Komplexität, sondern auch die Länge der Erklärungen stellt eine Hürde dar. Für die Mehrzahl der untersuchten Datenschutzerklärungen würde der Nutzer mehr als eine halbe Stunde benötigen, um sie komplett durchzulesen.

Am längsten ist die Datenschutzerklärung von Zalando, sie zu lesen dauert in etwa so lange wie ein Fußballspiel: Ungefähr 92 Minuten braucht man laut dem verwendeten Analyseprogramm, um sie von Anfang bis Ende zu lesen. Aber auch die Erklärung des Onlinehändlers Otto ist mit 53 Minuten Lesedauer nicht bis zur Halbzeitpause zu lesen.

Was die Unternehmen dazu sagen

BR Data hat alle aufgelisteten Unternehmen gefragt, wie sie die Verständlichkeit ihrer Datenschutzerklärungen gewährleisten. Bis auf drei haben alle geantwortet. Spotify beispielsweise schreibt: „Ein Team aus Anwälten, Datenschutzexperten, Technikern und Kommunikationsprofis führt vor jedem Update eine sorgfältige Überprüfung der Datenschutzrichtlinie durch.“

Facebook holte sich laut eigener Aussage vor der Aktualisierung ihrer Datenrichtlinie ein Feedback von Nutzern, um diese besser zu machen. Zalando teilt mit, man versuche, so wenig Fachbegriffe und Querverweise wie möglich zu verwenden. Der Versandhändler Otto erklärt, dass das Unternehmen vor Einführung der DSGVO eine einseitige Datenschutzerklärung angeboten hatte. Die neue Rechtslage aber habe eine umfangreichere Informationspflicht geschaffen.

Kurze Erläuterungen als mögliche Lösung

Tatjana Halm von der Verbraucherzentrale Bayern schlägt vor: Unternehmen könnten zusätzlich zu den rechtlich verbindlichen Datenschutzerklärungen kurze Erläuterungen mitliefern. Einige Unternehmen tun dies bereits, so auch der Messenger-Dienst Snapchat. Solche vereinfachten Datenschutzerklärungen wären laut Halm schneller lesbar und auch für Kinder und Jugendliche besser verständlich.